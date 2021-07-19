احتفالية بمناسبة ذكرى ثورة 19 تموز في منبج

وحضر الاحتفالية أعضاء المؤسسات التابعة للإدارة المدنية في منبج وأعضاء وعضوات حركة الشبيبة الثورية في منبج واتحاد المرأة الشابة.

وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء, من ثم ألقت نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في منبج وريفها نورا الحامد كلمة باسم الإدارة في منبج قالت فيها:" نبارك ذكرى ثورة 19 تموز على جميع الأهالي في مناطق شمال وشرق سوريا".

وأضافت نورا:" هذه الثورة التي أخذت على عاتقها التغيير الديمقراطي في مناطق شمال وشرق سوريا, والتي انطلقت شرارتها من مدينة المقاومة مدينة كوباني وكانت نواة لتحرير كافة المناطق من رجس الإرهاب, الثورة كانت بقيادة المرأة الحرة والمقاومة".

وقالت الرئيسة المشتركة لحركة الشبيبة الثورية في منبج هديل الجاسم في كلمة باسم حركة الشبيبة: " نقف اليوم هنا وفي هذا المكان نحتفل بالذكرى التاسعة لانطلاق ثورة 19 تموز ضد الظلم على كافة مكونات سوريا".

وأشارت هديل إلى أن أعداء سوريا يريدون التفرقة بين كافة شعوبها ومكوناتها وعلى رأسهم الدولة التركية واحتلال المزيد من الأراضي السورية.

وبعد الانتهاء من الكلمات قدمت فقرة غنائية شعبية للفنان مصطفى أبو الفوز.

واختتمت الاحتفالية بعرض مسرحي قدمته فرقة الشهيد "اردال شاهين " للمسرح الأكاديمي بعنوان" الطالب الغبي" تحدث عن مشاكل الطلبة.

(س ع/ل)

ANHA