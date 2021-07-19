اختتام فعاليات احتفالية 19 تموز في قامشلو بعروض غنائية

وكانت قد بدأت عصر اليوم فعاليات الاحتفالية التي نظمتها الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة، ومؤتمر ستار، بمناسبة حلول الذكرى التاسعة لثورة 19 تموز، وذلك في ملعب 12 آذار بمدينة قامشلو.

وكان قد توافد الآلاف من أهالي مناطق إقليم الجزيرة من كرد وعرب وسريان وتركمان وشركس إلى مدينة قامشلو، للمشاركة في الاحتفالية، مرتدين زيهم الفلكلوري التراثي الخاص بكل مكون.

وبعد عرض مؤسسات الإدارة الذاتية كرنفالًا، ألقيت كلمات من قبل الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة، وحزب الاتحاد الديمقراطي، ومؤتمر ستار.

وفي الختام تم عرض فقرات غنائية تراثية فلكلورية من قبل الفرق الغنائية" الفرقة الغنائية في الجزيرة، الفنانين السريان، آوازي جيا، فرقة ستيرا زيرين، الفنان باران دلبهار، فرقة جودي، فرقة سردم، والفرقة الأممية للنساء"، وعرض فقرة دبكات تراثية للمكون السرياني والكردي والعربي من قبل فرقة" السريان، فرقة الدبكات الكردية، وكومين روج".

وعلى وقع الأغاني تم عقد حلقات الدبكة من قبل كافة الحضور.

ANHA