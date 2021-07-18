وانطلقت الحملة مساء اليوم عقب نشر القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي للهاشتاغ على صفحته الرسمية على تويتر. ليشاركها الكثير من الشخصيات السياسية البارزة، وحتى شخصيات مسؤولة في الحكومات الأوربية.

وكان قد دعا القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي أمس السبت، عبر حسابه في موقع “تويتر”، إلى الانضمام للحملة “لضمان مستقبل شمال شرقي سوريا.”

وهذه الحملة أطلقت من قبل مجلس “الإعلام الافتراضي في كردستان”، على منصات المواقع الافتراضية للدعوة إلى اعترافٍ دولي بالإدارة الذاتية وضمان مستقبل منطقة شمال شرق سوريا.

و ”الإعلام الافتراضي” هو مجلسٌ مستقلٌ تأسس حديثاً ويضم ناشطين وصحفيين ومثقفين وحقوقيين من عموم كردستان ويعمل على تسليط الضوء على قضايا تهم الكرد.

وفي بيانٍ سابقٍ، الجمعة الماضية، دعا المجلس النشطاء ورواد المواقع الافتراضية من كافة الشرائح، للتضامن مع حملتهم التي انطلقت الليلة على شكل “هاشتاغ” في تمام الساعة ٢٠:٢٠ بتوقيت شمال شرق سوريا.

وانضم إلى حملة هاشتاغ الذي اعتمد النص التالي #Status4NorthAndEastSyria مئات الآلاف من النشطاء والساسة ومكونات المنطقة.

وبحسب القائمين على الحملة أن "الهاشتاغ" وخلال ساعات قليلة من انطلاقه تصدر صفحات التواصل الافتراضي على الفيس بوك وتوتير، ومازالت الحملة مستمرة.

(ل)

ANHA