بعد إطلاق صواريخ من لبنان باتجاهها.. إسرائيل ترد

وأفاد الجيش في تغريدة "أُطلق صاروخان من لبنان باتجاه شمال إسرائيل. اعترضت منظومة القبة الحديدية للدفاع الجوي أحد الصاروخين وسقط الثاني في منطقة مفتوحة داخل إسرائيل"، مؤكداً أنه رد عبر استهداف لبنان بقصف مدفعي.

يأتي ذلك فيما علّق وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس على "تويتر" بالقول "المسؤول عن إطلاق النار ليلة أمس هو الدولة اللبنانية التي تسمح بتنفيذ أعمال إرهابية من داخل أراضيها. ستتصدى دولة إسرائيل لكل تهديد لسيادتها ومواطنيها، وسترد بما يتناسب مع مصالحها، في الزمان والمكان المناسبين".

ويذكر أن آخر عملية إطلاق صواريخ من لبنان إلى إسرائيل وقعت في أيار/ مايو، خلال الحرب التي استمرت 11 يوماً بين إسرائيل وفصائل فلسطينية في قطاع غزة.

وخاضت إسرائيل في 2006 حرباً مع حزب الله الذي يتمتع بنفوذ في جنوب لبنان ويمتلك صواريخ متطورة، وظلت منطقة الحدود هادئة معظم الوقت منذ ذلك الحين.

(ش ع)