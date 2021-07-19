بمناسبة 19 تموز ودعماً لمقاومة الجبال... شبيبة كوباني ينظمون معرضاً لصور ولباس الكريلا

وأقيم المعرض الذي تخللته احتفالية في حديقة 19 تموز بمدينة كوباني، والذي عرضت فيه صور ولباس الكريلا، من قبل حركة المرأة الشابة وحركة الشبيبة الثورية في إقليم الفرات.

وقبل البدء بالاحتفالية ألقى الإداري في حركة الشبيبة الثورية في إقليم الفرات محمد محمود كلمة ناشد فيها كل فرد بالانضمام للمقاومة التاريخية التي يبديها الكريلا في جبال كردستان بتصديهم لهجمات دولة الاحتلال التركي.

واعتبر محمد محمود بأن "عرض لباس الكريلا اليوم في حديقة 19 تموز فرصة تاريخية ليتعرف الشبيبة الثوريون على ثقافة الكريلا".

وبعدها تخلل الحفلة إعداد بعض الأكلات التي يعدها الكريلا في الجبال، ومن ثم عقدت حلقات الدبكة الخاصة بالكريلا من قبل الشبيبة المشاركين.

(ل)

ANHA