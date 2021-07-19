 PYDيهنئ الشعب السوري بحلول عيد الأضحى

وبمناسبة حلول عيد الأضحى، أصدر المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، برقية تهنئة بالعيد.

جاء في نصها "تشاء الأقدار أن يحلَّ علينا عيد الأضحى المبارك، وما زلنا نمر بأجواء الحرب المدمرة والحصار الخانق، وما زالت أيدي الاحتلال والإرهاب ومؤامراته تعبث بالاستقرار والسلم الأهلي، إلا أن المجتمع الذي يملك الإرادة الصلبة قادرٌ على الصبر والصمود وتحويل المِحَنِ والأزمات إلى مُحفزٍ لانطلاقة جديدة نحو الانتصار على الاحتلال والإرهاب، وإعادة الأمن والاستقرار إلى بلده ومنطقته لأداء مناسكه وطقوسه الدينية والاحتفاء بأعياده.

وإيماناً منَّا نحن حزب الاتحاد الديمقراطي PYD بوجوب مشاركة هذا المجتمع العظيم في الاحتفال وتقديم التهنئة له، نتقدم إليه بأجمل التهاني وأسمى آيات التبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك متمنين لكافة أبناء شعبنا السوري وجميع مكونات شمال وشرق سوريا السلامة والازدهار وعودة الأمن والأمان إلى ربوع سوريا وتحرير المناطق السورية المحتلة من نير الاحتلال التركي وعودة أهالينا المهجرين قسراً إلى ديارهم".

(سـ)