دعوة للمشاركة في احتفالية ذكرى ثورة 19 تموز المركزية التي ستقام في قامشلو

مضت 9 أعوام على انطلاق الشرارة الأولى لثورة 19 تموز، وستدخل يوم غد عامها الـ 10، الثورة التي حققت انتصارات وإنجازات على الصعيد السياسي والاجتماعي والعسكري من خلال بناء الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية التي ضمت كافة شرائح المجتمع، مجسدة مشروع الأمة الديمقراطية.

ويحتفل أبناء شمال وشرق سوريا في كل عام بتاريخ 19 تموز بهذه المناسبة التي يعتبروها انطلاقة لثورة الإنسانية ونيل الحقوق والحرية، إذ تقام الاحتفالية هذا العام تحت شعار "بروح ثورة 19 تموز سندحر الاحتلال ونضمن النصر".

وبهذا الخصوص قال الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة قامشلو افرام إسحاق: "نحن متواجدون هنا في ملعب شهداء 12 آذار، حيث يتم التحضير لاحتفالية ذكرى ثورة 19 تموز والتي ستُقام هُنا يوم غد"، وأوضح: "ثورتنا لم تكن مثل الثورات الأخرى، هي ثورة بناء، والحفاظ على الأمن والسلم الأهلي وضمان بقائهم وحمايتهم لكي يبقوا في المنطقة آمنين".

ونوه افرام أنه ستُقام الاحتفالية المركزية بمناسبة ذكرى ثورة 19 تموز يوم غد الاثنين في ملعب شهداء 12 آذار، والتي ستشارك فيها كافة المكونات من مختلف مدن ونواحي إقليم الجزيرة، ودعا افرام كافة المكونات (كرد، عرب، سريان، أرمن، آشوريين) إلى المشاركة في الاحتفالية كون هذه الثورة جاءت نتيجة تعاون وجهود كل مكونات المنطقة.

وأشار افرام إسحاق إلى أنه بعد 7 سنوات من انطلاق الإدارة الذاتية التي كانت أحد منجزات ثورة 19 تموز اليوم جميعنا نتشارك فيها، والسلام والأمان الذي نعيشه هو من إنجازات هذه الثورة، وأضاف: "نعيش اليوم بفضل جهود وسواعد أبناء المنطقة، وفي مقدمتهم الشهداء من كافة المكونات الذين ضحوا بأرواحهم ورسموا خط المستقبل للمنطقة بالدفاع عنها".

وبارك الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة قامشلو افرام إسحاق ذكرى انطلاقة ثورة 19 تموز على كافة مكونات شمال وشرق سوريا، وعاهد على متابعة المسير وتقديم الخدمات التي تخص الشعب بما فيها تقديم الأمن والأمان لهم.

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ANHA