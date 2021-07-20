​​​​​​​الاحتلال التركي يستخدم الغازات السامة في هجماته

ونشر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي معلومات عن الهجمات خلال بيان:

وجاء في البيان "بتاريخ 19 تموز وفي تمام الساعة 22.30، شن جيش الاحتلال التركي هجوماً على منطقة ورخيلي في حفتانين مستخدماً المتفجرات والغازات السامة.

وفي الساعة الـ 16.00 من نفس اليوم، قصفت طائرات حربية للاحتلال محيط قرية بازي في ناحية كانميسان في آمدية، بقذائف حارقة، ما أدى إلى اندلاع النيران وما يزال الحريق مستمراً.

وفي الساعة ما بين الـ 16.00 و00.00 استهدفت مخافر الاحتلال من على الحدود ساحة جمجو، في منطقة زاب، بالقذائف".

قوات الدفاع الشعبي أكدت أن هجمات الاحتلال لم تسفر عن خسائر في صفوف قواتها.

(سـ)