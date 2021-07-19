​​​​​​​الشموع تنير أضرحة شهداء شمال وشرق سوريا عشية عيد الأضحى

حلب

بمناسبة عيد الأضحى المبارك الذي يصادف يوم غدٍ الثلاثاء، توجه المئات من ذوي الشهداء وأهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، بالإضافة إلى أعضاء المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية وقوات الأمن الداخلي إلى مزار الشهداء الواقع في منطقة الشقيف بحلب.

وعند وصولهم إلى المزار، وقفوا دقيقة صمت، ثم ألقيت كلمة من قبل الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي عائشة حسو باركت في بدايتها العيد على جميع شهداء الحرية والقائد عبد الله أوجلان، وشعوب المنطقة ومقاتلي وحدات حماية الشعب والمرأة.

وأشارت عائشة إلى أن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في عفرين المحتلة يقومون بنبش قبور الشهداء الذين استشهدوا خلال مقاومة العصر، وقالت: "هذه الانتهاكات والجرائم التي يقومون بها في عفرين دليل على أن تركيا أصبحت تخاف حتى من مزار الشهداء وعموم الشعب الكردي المقاوم".

وأضافت عائشة: "الدولة التركية تخلق الأكاذيب وتدعي بأن وحدات حماية الشعب ارتكبت مجزرة بحق أهالي عفرين وتم دفنهم في مقبرة جماعية، لكن أهالي عفرين أفشلوا سياسة تركيا وأثبتوا ووثقوا للعالم أجمع بأن هذه القبور لأبنائهم الشهداء الذين استشهدوا في مقاومة العصر أمام هجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته".

ومن ثم زار الحضور أضرحة الشهداء وأوقدوا عليها الشموع.

وانتهت الفعالية بترديد الشعارات التي تمجد الشهداء.

الشهباء

وفي السياق نفسه زار أهالي مقاطعتي عفرين والشهباء أضرحة شهداء مقاومة العصر، في مزار الشهداء بناحية أحرص.

حيث تجمع المئات من ذوي الشهداء وأهالي إقليم عفرين والشهباء، في مزار الشهداء، وأوقدوا الشموع على الأضرحة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

قامشلو

وفي السياق نفسه توجه مساء اليوم أهالي مدينة قامشلو إلى مزار الشهيد دليل ساروخان ، وأوقدوا الشموع على أضرحة أبنائهم الشهداء بمناسبة عيد الأضحى.

وخلال الزيارة وقف الأهالي دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم توجهوا صوب أضرحة الشهداء وأوقدوا الشموع على كافة الأضرحة مع وضع أكاليل الورود عليها.

منبج

وفي منبج استذكر ذوو الشهداء وأهالي مدينة منبج شهداءهم عشية العيد، بزيارة أضرحتهم وإيقاد الشموع عليها.

وتجمع العشرات من ذوي الشهداء ومجلس عوائل الشهداء في مدينة منبج وريفها وأعضاء المؤسسات المدنية في مزار الشهداء جنوب المدينة، لمباركة العيد على الشهداء، حيث زاروا كافة الأضرحة وأوقدوا عليها الشموع تخليداً لذكراهم.

(كروب/ل)

ANHA