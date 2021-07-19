​​​​​​​استذكار 29 من شهداء شهر تموز في مدينة الطبقة

بحضور اسر الشهداء وممثلين من المجالس العسكرية والمدنية، استذكر مجلس عوائل الشهداء في الطبقة 29 شهيدًا، استشهدوا في مناطق عديدة وأماكن مختلفة خلال شهر تموز، وذلك في مزار الشهداء غربي المدينة، وهم كل من "الشهيد حسن كوباني، قصي حبيب، ثائر الحسون، عبد المجيد الخلف، عبد المجيد الحمد، محمود عمر الحسين، حامد بلال، رائد العبيد، جمعة الأحمد، عادل الحسين، عبد الحميد عبد القادر، طارق المحمد، طارق الكدو، عبد الكريم الرجب، حسن جنيد، اسعد هاشم، علي المحمود، عبد الله المغلاج، نضال حكمت، محمد جنيد، خالد الخالدي، فيصل الزواد، علاء خليفة، حسن التمر، حسام المحمود، محمد المحمود، مهيب حماشي، أبو ناصر، إبراهيم العيسى".

وبدأت مراسم الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت، تزامناً مع إشعال الشموع امام صور الشهداء من قبل ذويهم.

وبعدها ألقى الرئيسة المشتركة لمنظمات المجتمع المدني في الطبقة، خديجة دودخ، كلمة استذكرت فيها "تلك الأرواح التي بذلت الغالي والنفيس من اجل كرامة الأوطان"، وطالبت أبناء شعوب شمال وشرق سوريا بالتكاتف والتلاحم ضد هجمات الاحتلال التركي.

وتلاها كلمة باسم المجلس العسكري بالطبقة القاها إبراهيم الويس وقال: "نستذكر اليوم شداء شهر تموز، هؤلاء المشاعل التي تضيء الدروب لنا نوراً، وهم رمز التضحية فلا كلمات تصف عظمة ما ضحوا به".

بدوره ألقى الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي بالطبقة مظلوم عمر، كلمة ترحم من خلالها على أرواح كافة الشهداء وقال: "هؤلاء الشهداء الذين ضحوا بأغلى ما لديهم لنعيش بأمن وأمان واستقرار، ونعاهدهم بمواصلة نضالهم والحفاظ على مكتسباتهم".

تلاها عرض سنفزيون عرض فيها صور شهداء شهر تموز.

وفي ختام مراسم الاستذكار توجه أهالي الشهداء الى اضرحة الشهداء واوقدوا الشموع على أضرحة جميع الشهداء في المزار.

(ع ص/ل)

ANHA