​​​​​​​لجنة المنتدى الحواري تجري اتصالات مع أحزاب باشور كردستان

كلف المنتدى الحواري الذي نظم من قبل المؤتمر القومي الكردستاني، في 8 تموز، تحت شعار (بالوحدة القومية ندحر الاحتلال، ونسد الطريق أمام الاقتتال الداخلي) لجنة من 7 شخصيات وطنية وحزبية للتباحث مع القوى الكردستانية في باشور كردستان حول مخاطر الهجمات التركية وضرورة توحيد الصف الكردي، بالإضافة لإيصال التوصيات التسع التي تمخضت عن المنتدى لتلك القوى.

ومن أبرز التوصيات التسع هي دعوة القوى الكردية إلى الالتزام باتفاقية 1982 بين حزب العمال الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، والدعوة إلى الحوار بين القوى الكردية وسد الطريق أمام الاقتتال الداخلي.

عضو الهيئة التنفيذية للمؤتمر القومي الكردستاني وعضو اللجنة المنبثقة عن المنتدى الحواري، أكرم حسو، أوضح أن اللجنة تعقد اجتماعات وتجري اتصالات مع القوى والأحزاب الكردية في باشور كردستان، تحضيراً لإجراء زيارة في أقرب وقت ممكن، ولم يفصح عن فحوى تلك الاتصالات ولا عن الجهات التي تواصلوا معها.

وحضر فعاليات المنتدى الحواري معظم الأحزاب الكردية في روج آفا وشمال وشرق سوريا، والنقابات والاتحادات والجمعيات الثقافية، ومنظمات المجتمع المدني، ورجال الدين وشخصيات وطنية، ووجهاء العشائر الكردية، ومجلس الأعيان، وسط تغيّب المجلس الوطني الكردي رغم توجيه دعوة رسمية إليه.

(م)

ANHA