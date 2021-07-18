​​​​​​​مقتل وإصابة 16 شخصاً في قصف لقوات حكومة دمشق على ريف إدلب

وقصفت قوات حكومة دمشق اليوم بلدة احسم بجبل الزاوية الواقعة بريف إدلب الجنوبي، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى، وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن عدد القتلى 7 أشخاص هم 4 نساء و3 طفلات والعدد مرشح للارتفاع لوجود 9 جرحى من النساء والأطفال بعضهم في حالات خطرة.

وبذلك ترتفع حصيلة القتلى في إدلب خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى 13 شخص، هم 7 في احسم و 6 جراء استهداف قوات حكومة دمشق والمجموعات التابعة لها بصاروخ موجه روسي الصنع، مناطق في قرية سرجة بريف إدلب الجنوبي، واتبعته بصاروخ موجه آخر على ذات المكان أثناء توجه فرق الإنقاذ إلى المكان.

(د ع)