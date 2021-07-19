​​​​​​​صحف عالمية: اللاجئون السوريون في لبنان يواجهون المصاعب والغموض يكتنف مصير المرأة في أفغانستان

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى الوضع المأساوي الذي يعانيه اللاجئون السوريون في لبنان، وإلى وضع المرأة في أفغانستان، وإلى التوتر بين الصين والهند.

السوريون أمام خيارين أحلاهما مر: إما الموت جوعاً في لبنان أو العودة إلى سورية المدمرة

وتحدثت صحيفة الاندبندنت البريطانية عن وضع السوريين في لبنان، وقالت: "يعيش العديد من اللاجئين السوريين في لبنان في فقر شديد لدرجة أن البعض أتخذ قرارًا لا يمكن تصوره، وهو العودة إلى بلدهم الذي مزقته الحرب".

ويعرف الأب لأربعة أطفال أنه من المحتمل أن يعود إلى المنزل منتحراً. لكن على الرغم من فراره من الحرب قبل ثلاث سنوات فقط، فإنه يفضل المخاطرة بالموت في سورية على البقاء في لبنان والموت جوعاً.

ويصف سلطان، 46 عامًا، الذي تقطعت به السبل بسبب الجوع والعجز في أحد الأحياء المتهدمة في سهل البقاع، كيف أن عائلات اللاجئين مثله تقف على خط المواجهة في الانهيار الاقتصادي غير المسبوق في لبنان. ويقول إن الوضع أصبح قاسياً للغاية، وهو يجبرهم على اتخاذ قرارات لا يمكن تصورها مثل إعادة أطفالهم إلى الحرب المشتعلة في سورية.

وقال مسؤولو الأمم المتحدة لصحيفة الإندبندنت أن "جميع" اللاجئين السوريين الذين يقدر عددهم بمليون شخص في لبنان يعيشون الآن تحت خط الفقر المدقع، فـ99% من اللاجئين السوريين في لبنان الآن ليس لديهم طعام أو مال لشراء الطعام.

يجب ألا يتخلى العالم عن نساء أفغانستان

وعن وضع المرأة في أفغانستان، قالت صحيفة العرب نيوز: "سيترك إصرار الرئيس الأميركي جو بايدن على أنه لم يعد هناك شيء تفعله الولايات المتحدة في أفغانستان، وقد حان الوقت لإنهاء حرب استمرت 20 عاماً، حملاً ثقيلاً على أكتاف الحكومة الأفغانية الضعيفة".

ووفقاً لأوامر بايدن، تخلت القوات الأميركية إلى حد كبير عن قواعدها في أفغانستان قبل شهرين من الموعد النهائي المحدد، متجاهلة المخاوف المتزايدة لمجتمع الاستخبارات الأميركية بشأن مستقبل البلاد وشكل الحكومة التي ستشرف على البلاد التي مزقتها الحرب.

وعلى الرغم من تحذيرات العديد من القادة العسكريين والسياسيين وخبراء الإرهاب من أن الحكومة الأفغانية لن تكون قادرة على الحد من النفوذ المتزايد لطالبان دون دعم القوة النارية الأميركية، فإن بايدن ترك هذه الأمر للأفغان.

وفي غضون ذلك، يشدد عناصر طالبان قبضتهم على الأطراف الخارجية لكابول، في انتظار اللحظة المناسبة لمواجهة قوات الأمن الأفغانية. واستسلمت بعض القوات النظامية بالفعل للحركة في مناطق مختلفة من البلاد.

ولم يعد هناك أمل للنساء والفتيات الأفغانيات اللواتي اعتقدن لفترة وجيزة أنه بإمكانهن رسم مستقبلهن. يريدن الالتحاق بالمدارس والجامعات لكسب لقمة العيش والاستقلال.

وحصلت النساء في أفغانستان على حق التصويت لأول مرة في عام 1919 - قبل عام من معاصريهن في الولايات المتحدة - واكتسبن تدريجياً المزيد من الحقوق حتى صعود حركة طالبان. ووفقاً لتقرير نشرته وزارة الخارجية الأميركية في أوائل التسعينيات، فإن 70 في المائة من معلمي المدارس، و50 في المائة من موظفي الحكومة وطلاب الجامعات، و40 في المائة من الأطباء في كابول كانوا من النساء. ثم، بين عامي 1996 و2001، توقفت الساعة بالنسبة لهؤلاء النساء الطموحات في ظل حكم طالبان، حيث تعرضت المواطنات لقيود وعقوبات شديدة. وأغلقت المدارس والجامعات النسائية وأجبرت العاملات على ترك وظائفهن، كما حُرمن من الحصول على الرعاية الصحية والتغذية.

سيعيد التاريخ نفسه قريبًا إذا لم تتخذ الحكومات في جميع أنحاء العالم والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية العالمية تدابير وقائية. لمجرد أن اختارت الولايات المتحدة التخلي عن النساء في أفغانستان، فهذا لا يعني أن على بقية العالم أن يحذو حذوها، وذلك في سبيل الدفاع عن مكاسب النساء التي تحققت بشق الأنفس خلال العشرين عاماً الماضية.

التوترات تبقى عالية في حين تبددت الآمال في تحقيق تقدم بين الصين والهند

وعن التوتر بين الصين والهند، صحيفة الغارديان البريطانية في تقرير لها: "إن أول اجتماع رفيع المستوى منذ أشهر بين وزيري خارجية الهند والصين لمعالجة العدوان الحدودي المستمر الذي دفع البلدين المسلحين نوويا إلى حافة الحرب، وُصف بأنه حوار".

ولكنه لم يساعد في كسر الجمود المستمر منذ عام والذي تم خلاله نشر 200 ألف جندي على جانبي الحدود بين البلدين.

ومع ذلك، كانت هناك نقطة اتفاق واحدة وهي كما أشار وزير الخارجية الصيني وانغ يي بأن "العلاقات بين الهند والصين لا تزال في أدنى مستوياتها".

وفي حزيران من العام الماضي، بعد عدة أشهر من التوترات المتصاعدة على طول الحدود الهندية الصينية في منطقة لاداخ الواقعة في جبال الهيمالايا، قُتل 20 جنديًا هنديًا وأربعة جنود صينيين في أعنف اشتباك بين البلدين منذ أكثر من 50 عامًا. ممنوعين من إطلاق الأسلحة، قاتل الطرفان بدلاً من ذلك على منحدر الجبل الجليدي لوادي جلوان بطريقة العصور الوسطى، باستخدام الهراوات المسننة والقتال بالأيدي، مما أدى إلى سقوط العديد من الجنود حتى وفاتهم.

وعلى مدى عام، تم نشر القوات والمدفعية والبنية التحتية على جانبي الحدود البالغ طولها 2100 ميل، بنسبة أكبر من أي وقت آخر في التاريخ.

وعلى الرغم من أن الحكومة الهندية نفت المناوشات الأخيرة بين الجانبين، إلا أن مسؤولين في الجيش قالوا للغارديان إن الوضع في مناطق شرق لاداخ، بما في ذلك وادي غالوان والينابيع الساخنة، لا يزال متوتراً للغاية.

وقال ضابط آخر بالجيش تم نشره في المنطقة للصحيفة: "كل شهر تحدث مواجهات مرتين إلى ثلاث مرات في هذه المناطق".

وقال أستاذ الدراسات الاستراتيجية في مركز أبحاث السياسة في دلهي براهما تشيلاني، للصحيفة، إنه من الواضح أن الهند والصين "عالقتان الآن في مأزق عسكري غير مستقر، وأصبحت الحدود بأكملها حدوداً ساخنة".

(م ش)