​​​​​​​شمال وشرق تبدأ أولى أيام عيد الأضحى بزيارة مزارات الشهداء

وكما في كل عيد أو مناسبة وطنية، وبعد أداء صلاة العيد، بدأ أهالي شمال وشرق سوريا وأعضاء المؤسسات المدنية ومؤسسات المرأة والشبيبة ومقاتلو ومقاتلات قوات سوريا الديمقراطية بجميع فصائلها بزيارة مزارات الشهداء في مختلف مناطق شمال وشرق سوريا.

وشملت الزيارات مزارات (الشهيد دليل ساروخان في قامشلو، ومزار شهداء تل حميس، الشهيد دجوار في الحسكة، والشهيد رستم جودي في الدرباسية، ومزار الشهيد اسماعيل في عامودا، ومزار شهداء تل تمر والشهيد خبات ديرك في ديرك، والشهيد دلشير في تربه سبيه، ومزار الشهيدة دجلة في كوباني، ومزار الشهداء في الرقة في قرية الحكومية، ومزار شهداء في الطبقة، ومزار الشهداء في دير الزور، ومزار الشهداء في منبج ومزار الشهداء في الشهباء ومزار الشهداء في حلب).

(كروب/م)

ANHA