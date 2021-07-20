​​​​​​​سقوط صواريخ قرب القصر الرئاسي الأفغاني خلال صلاة عيد الأضحى

وأظهر بث تلفزيوني على الهواء مباشرة سقوط صواريخ قرب القصر الرئاسي في العاصمة خلال صلاة العيد. ولم ترد بعد تقارير عن سقوط ضحايا.

وأظهرت لقطات تلفزيونية أن الرئيس أشرف غني واصل الصلاة على الرغم من دوي عدة انفجارات.

الحادث جاء قبيل خطاب للرئيس أشرف غني بمناسبة عيد الأضحى، وفق وسائل إعلام وشهود، وبعد الاعتداء بدقائق، بدأ غني بإلقاء خطابه بحضور عدد من كبار المسؤولين.

وسُمع دوي الصواريخ التي أطلقت حواي ى الساعة الثامنة صباحاً (03:30 غرينتش) في أنحاء المنطقة الخضراء المحصّنة أمنياً والتي تضم قصر الرئاسة إلى جانب عدد من السفارات، من بينها الأميركية.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية ميرويس ستانكزاي "أطلق أعداء أفغانستان اليوم هجمات صاروخية في أنحاء مختلفة من مدينة كابول".

وأضاف: "أصابت جميع الصواريخ ثلاثة أجزاء مختلفة (من العاصمة). بناء على معلوماتنا الأولية، دون وقوع أي ضحايا. يجري فريقنا تحقيقات".

وسبق أن استهدفت صواريخ القصر مرات عديدة، كان آخرها في ديسمبر.

(ش ع)