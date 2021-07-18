​​​​​​​تظاهرة في حلب تطالب بمحاسبة الاحتلال التركي لنبشه قبور الشهداء

ضمن سلسلة الفعاليات المنظمة لرفض ممارسات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في انتهاك حرمة مزارات الشهداء، وخاصة الجريمة الأخيرة لهم والتي تمثلت في نبش قبور مزار الشهداء، نظم اليوم مجلس عوائل الشهداء تظاهرة في حي الشيخ مقصود.

التظاهرة شارك فيها المئات من عوائل الشهداء إلى جانب أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية، حيث تجمع المتظاهرون أمام قاعة الاجتماعات الواقعة في القسم الغربي من الحي.

وحمل المتظاهرون صور شهداء ومناضلي حركة حرية كردستان ومقاومتي العصر والكرامة، إلى جانب أعلام مجلس عوائل الشهداء.

توقفت التظاهرة في ساحة السبع شهداء، بعد أن جابت عدداً من الشوارع الرئيسة في الحي وبعد الوقوف دقيقة صمت ألقيت كلمتان باسم عوائل الشهداء من قبل كل من صلاح أحمد وآمنة خضرو.

الكلمتان أشارتا إلى أن الفاشية التركية عملت على خلق أبشع صور الجرائم الحية في قتل البشر ونبش قبورهم.

ودعت الكلمتان لوجوب رص الصفوف لاسترجاع الحقوق التي سلبت على يد الاحتلال التركي ومرتزقته ولاسترداد أرض الأجداد وميراثهم.

وانتهت الكلمات بالتأكيد على أن المقاومة مستمرة ولن تتوقف إلى حين دحر الاحتلال ومرتزقته وتحرير عفرين وكافة المناطق المحتلة.

واختتمت التظاهرة بترديد الشعارات التي تحيي شهداء الحرية وتدعو المنظمات الإنسانية والحقوقية إلى محاسبة تركيا على جرائمها في عفرين.

(م ع/ل)

ANHA