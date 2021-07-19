​​​​​​​وفد رفيع المستوى من شمال وشرق سوريا يلتقي بالرئاسة الفرنسية

الوفد الذي ضم كلاً من إلهام أحمد( رئيس الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية) بيريفان خالد( الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا )، غسان اليوسف( الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة المدنية في دير الزور ) أكد أن اللقاء تناول مجموعة واسعة من القضايا على رأسها الأزمة السورية والحلول المرتقبة لهذه الأزمة وكيفية ضمان حل سلمي وديمقراطي وعادل لهذه الأزمة وفق القرارات الأممية بما يضمن حقوق كافة مواطنيها ومكوناتها على قدم المساواة.

كما تمت مناقشة الوضع الإداري في شمال وشرق سوريا وأهمية هذه التجربة الديمقراطية ومآلاتها المستقبلية ضمن سوريا ديمقراطية موحدة.

وتناول المجتمعون كذلك الأوضاع الاقتصادية العامّة التي تمر بها مناطق شمال وشرق سوريا في ظل الحصار المفروض عليها ونقص الموارد بسبب هذا الحصار وخاصة فيما يتعلق بالمعابر المغلقة.

كما تطرق الوفد المجتمع مع الرئيس ماكرون للأوضاع الأمنية في شمال وشرق سوريا وآخر المستجدات في عملية محاربة داعش المستمرة بشتى الوسائل.

المصدر: إعلام الإدارة الذاتية