HPG: مقتل 9 من جنود جيش الاحتلال في آفاشين

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً بصدد نتائج العمليات التي نفذتها قواتهم ضد جيش الاحتلال التركي في منطقة آفاشين.

وجاء في البيان: "بتاريخ 16 تموز رصدت قواتنا 3 وحدات لجيش الاحتلال التركي أثناء محاولتها نصب كمين لقواتنا في محيط كلي شهيد كاجنشير. وفي تمام الساعة 07.50 نفذت مقاتلو الكريلا عملية عسكرية متزامنة من 4 محاور.

المحور الأول استهدف أحد التحصينات التي يوجد فيها 6 جنود للاحتلال، وأسفرت عن مقتل 6 من عناصر جيش الاحتلال وتدمير الموقع. وفي المحور تم استهداف إحدى التحصينات التي يتحصن بها 4 من جنود الاحتلال وأسفرت عن مقتل 3 جنود وتدمير الموقع. وحاول جيش الاحتلال مؤازرة قواته في المنطقة، تم التصدي لهم من قبل المحورين الثالث والرابع. مما أجبر جيش الاحتلال على ترك مواقعه ونقل القتلى والمصابين بواسطة المروحيات.

واسفرت العملية التي استخدم فيها المقاتلون التكتيكات القتالية الحديثة عن مقتل ما لا يقل عن 9 من جنود الاحتلال وإصابة آخر وتدمير موقعين".