للاحتفال بثورة 19 تموز... الآلاف من أهالي إقليم الجزيرة يجتمعون في قامشلو

ويشهد ملعب 12 آذار تجمعاً جماهيرياً ضخماً احتفاءً بذكرى ثورة 19 تموز التي أصبحت النواة الرئيسة لتشكيل الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا، والتي تضم كافة المكونات والأعراق والأديان، بريادة المرأة.

وتوافد الآلاف من أهالي مناطق إقليم الجزيرة من كرد وعرب وسريان وتركمان وشركس إلى مدينة قامشلو، للمشاركة في الاحتفالية، بروح نضالية عاشقة للحرية والسلام، مرتدين زيهم الفلكلوري التراثي الخاص بكل مكون.

وزينت ساحة الملعب التي أصبحت إرثاً للكرد منذ عام 2004، لافتات كتب عليها" الإدارة الذاتية إدارتنا"، " تحيا أخوة الشعوب"، "من موطن الثورة تحيا مقاومة الكريلا"، وأعلام مؤتمر ستار، حزب الاتحاد الديمقراطي، الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، مجلس عوائل الشهداء، وصور شهداء الحرية الذين ضحوا بدمائهم فداء لثورة 19 تموز، وصور القائد عبد الله أوجلان.

وتتعالى أصوات الأهالي شيبًا وشبابًا بهتافات تحيي ثورة 19 تموز تارةً وتستنكر وجود الاحتلال التركي في مناطق شمال وشرق سوريا تارة أخرى.

بينما يتخذ جرحى الحرب الذين وصفهم القائد أوجلان بـ "الشهداء الأحياء" مكانةً بارزة في الاحتفالية، كما يقول القائد أوجلان عنهم" إن كلمة جرحى الحرب كلمة تنطوي على معان مهمة مثل كلمة الشهادة. بل هي تحمل قيماً ومعاني تعادل المقاومة العظيمة التي حدثت في السجون، وتعادل المقاومات البطولية في جبهات الحرب. تليق بكم الحياة على نهج الشهداء العظام".

ولدى وصول الأهالي إلى الملعب، وقفوا دقيقة صمت إجلالًا لأرواح شهداء الحرية والكرامة.

وبحسب اللجنة التحضيرية للاحتفالية ستلقى العديد من الكلمات منها: كلمة الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة، حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، مؤتمر ستار، وحدات حماية المرأة (YPJ)، ومن ثم سيتم عرض فقرات غنائية بالإضافة إلى التحضير لعرض فقرات دبكات تراثية.

(كروب/ آ)

ANHA