ماذا استهدفت الهجمات الإسرائيلية مساء أمس في ريف حلب؟

ونقلت وكالة سانا الحكومية عن مصدر عسكري حكومي قوله "في حوالي الساعة 23:37 من مساء الإثنين، قام العدو الإسرائيلي بعدوان جوي باتجاه جنوب شرق حلب مستهدفاً بعض النقاط في منطقة السفيرة".

وأضاف المصدر "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان، وأسقطت معظمها، ويتم حالياً تدقيق نتائج العدوان".

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن الضربات الإسرائيلية استهدفت منطقة جبل الواحة، قرب البحوث العلمية ومعامل الدفاع التابعة للقوات الحكومية في منطقة السفيرة بريف حلب، حيث توجد هناك قاعدة إيرانية ومستودعات أسلحة لها، ما أدى إلى تدميرها، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

(ي ح)