مديرية المحروقات في الطبقة توزع الدفعة الأولى من مادة مازوت التدفئة

بعد انتهاء مديرية المحروقات في الطبقة من توزيع الدفعة الأولى من مادة مازوت التدفئة على الريف الشمالي للمدينة والذي يتضمن قرى "السويدية – الجرنية – المحمودلي – صايكول"، بدأت المديرية بتوزيع المادة على مجالس مدينة الطبقة وعايد والبوعاصي.

وفي حديث لوكالتنا أوضح الرئيس المشترك لمديرية المحروقات في الطبقة فارس العزاوي "أن الكمية الموزعة لكل بطاقة هي 220 لتراً من المازوت كدفعة أولى، وبلغ عدد العوائل المسجلة لدى مديرية المحروقات في مدينة الطبقة 53 ألف عائلة، هذا وسيستمر توزيع الدفعة الأولى لقرابة 3 أشهر حتى بداية توزيع الدفعة الثانية من المادة".

هذا وتم وضع آلية لعمل بطاقة المحروقات بالتنسيق مع محطات الوقود ومراكز الغاز المنزلي لتخفيف العبء عن الأهالي ولتسهيل استلامهم لمادة المحروقات المنزلية.

وذكر فارس العزاوي "تم توزيع مادة التدفئة في هذا الوقت تلافياً للضغط الكبير المحتمل على مادة المازوت شتاءً بسبب دعم مديرية المحروقات للقطاع الزراعي بمادة المازوت المستخدمة لري المزروعات".

يذكر أن مديرية المحروقات في الطبقة تعمل على تخفيف الضغط على الغاز المنزلي، بتوزيعها 10 لتر من مادة الكاز شهرياً لكل بطاقة محروقات عائلية.

(ع ص/ل)

ANHA