مجالس قامشلو وكركي لكي وديرك تطلق مبادرة نظافة بمناسبة ذكرى ثورة 19 تموز

وأطلقت المبادرة بالتنسيق بين مجلس ناحتي ديرك وكركي لكي بالتعاون والتنسيق مع المجالس المحلية والمؤسسات المدنية في منطقة قامشلو.

وشارك في المبادرة التي بدأت صباح اليوم، العشرات من أعضاء المجالس وعمال النظافة.

ورحّل المشاركون في المبادرة المخلفات والأوساخ من حارة الشهيد خبات وحارة صور في ديرك للحفاظ على نظافة المدينة وخاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الروائح الكريهة التي تنتج عنها امراض وأوبئة.

وستستهدف المبادرة تنظيف الشوارع الرئيسة والأسواق. وأشار الرئيس المشترك لمجلس ناحية ديرك محمد عبدالرحيم "مع حلول الذكرى 9 على ثورة 19 تموز اطلق مجلس المنطقة والناحية عدة فعاليات من احتفالات واجتماعات مع الأهالي والكومينات بالاضافة الى تخصيصنا ليوم 18 تموز لحملات النظافة".

ومن جهتها، دعت شيرين عبدو إحدى المشاركات في المبادرة " الأهالي الحفاظ على جمالية المدينة عبر جعل تعزيز ثقافة النظافة".

وفي قامشلو نظم اليوم، مجلس المدينة بالتنسيق مع البلدية مبادرة مماثلة بدأت من أمام مركز المجلس الواقع شرقي المدينة بمشاركة أعضاء بلدية قامشلو ومجلس المدينة.

الرئيسة المشتركة لمجلس مدينة قامشلو حسنة رمو قالت " تم البدء بحملة النظافة مع حلول ذكرى ثورة 19 تموز ".

ونوهت حسنة أن المبادرة ستشمل كل المدينة ونواحيها.

(كروب / آ)

ANHA