مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 19-7-2021

-بمناسبة حلول الذكرى التاسعة لثورة 19 تموز يقام في مدينة قامشلو احتفالية مركزية بهذه المناسبة، وذلك في معلب شهداء 12 آذار، الساعة17:00. (مرفق بالصور والفيديو).

إذا كان القرن العشرين عام الثورات ضد الأنظمة الحاكمة، فإن القرن الحادي والعشرين اتسم بتصفية معظم الحركات الثورية من قبل النظام المهيمن. وكما لقاعدة استثناء، فإن ثورة روج آفا كانت استثناء وتمكنت من الصمود بالرغم من كل هجمات التصفية التي تعرضت لها. كما للهزيمة عواملها، فإن النصر والصمود له أيضاً عوامله، إذاً ما الفوارق الأساسية بين ثورة روج آفا والثورات الأخرى؟.(مرفق بالصور والفيديو).

-كذّب ذوو الشهداء ادعاءات دولة الاحتلال التركية ومرتزقتها، بأن المقبرة التي تم العثور عليها قرب الأحياء السكنية في عفرين تعود إلى ضحايا مجزرة ارتكبتها وحدات حماية الشعب والمرأة، مؤكدين "نحن دفنا أبناءنا بأيدينا في الأيام الأخيرة قبل التهجير من عفرين".(مرفق بالصور والفيديو).

في الذكرى السنوية التاسعة لانطلاق ثورة 19 تموز التي أثمرت الإدارة الذاتية تتجدد الدعوات للاعتراف بالإدارة الذاتية كسبيل وحيد لدمقرطة سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-ينوه عضو مركز روج آفا للأبحاث والدراسات الاستراتيجية إلى أن إمداد المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى الذي يسيطر عليه مرتزقة جبهة النصرة المصنف على قائمة الإرهاب يخدم أجندة الأطراف الساعية لإبقاء سوريا في نطاق الأزمة. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

بعد اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري عن عدم تشكيل الحكومة اللبنانية وفق المبادرة الفرنسية، يدخل لبنان مرحلة المجهول، سياسياً وأمنياً واقتصادياً. لكن ما الذي ينتظر لبنان واللبنانيين في الأيام المقبلة؟(مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-يتحضّر المسلمون في أنحاء العالم للاحتفال بعيد الأضحى ، وفي شمال وشرق سوريا تشهد الأسواق إقبالًا على شراء حاجيات العيد، وسط تدابير أمنية مشددة، وارتفاع في الأسعار. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA