مقاتلات وحدات المرأة الحرة - ستار يوجهن ضربات موجعة للمحتلين في حفتانين

وكان المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي قد نشر في وقت سابق بياناً حول العملية وتفاصيلها.

البيان أكد أن العملية نُفذت في إطار الحملة الثورية (مقاومة خابور)، وأضاف "بتاريخ 17 حزيران الماضي، نفذت وحدات المرأة الحرة - ستار عملية في تلة دوبشك، في منطقة حفتانين، وخلالها استهدفت المقاتلات مواقع للاحتلال التركي بشكل مباشر".

وعن نتائج العملية أشار المركز الإعلامي في بيانه إلى أنها أسفرت عن مقتل 4 من جنود جيش الاحتلال التركي، وتدمير نقاط لهم.

(سـ)

https://1452214184.rsc.cdn77.org/video/2021-07-18-gerillatv-calakiya-gire-dupisk-heftanin-17-e-hezirana-21-1.mp4