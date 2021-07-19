مسؤول عن زيارة العاهل الأردني لواشنطن: ستتطرق لاتفاقات إبراهام والنووي الإيراني والأزمة السورية

ويستضيف الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الاثنين، العاهل الأردني الملك عبد الله، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة في المنطقة المضطربة، وذلك في أول لقاء من بين ثلاث اجتماعات مباشرة للرئيس الأميركي مع زعماء من الشرق الأوسط متوقعة قريباً، بحسب وكالة رويترز.

وسيجري الملك عبد الله، الذي واجه تحدياً لسلطته في نيسان من أخيه غير الشقيق الأمير حمزة، أول محادثات مع بايدن في المكتب البيضاوي منذ تولي الرئيس الأميركي السلطة في كانون الثاني.

والملك عبد الله هو أول زعيم في الشرق الأوسط يزور البيت الأبيض بعد تسلم بايدن سدة الحكم، ويتبعه في 26 تموز رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. كما يعمل المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون على تحديد موعد لقاء قريب بين بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت.

وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن إن من المتوقع أن تشمل محادثات الرئيس مع الملك سبل المضي قدماً بالنسبة لإسرائيل والفلسطينيين، حيث حل بينيت مؤخرًا مكان بنيامين نتنياهو كرئيس للوزراء الإسرائيلي.

وقال مسؤول رفيع في إدارة بايدن: "لدينا ثقة كبيرة في قيادة الملك، وأعتقد أن الزيارة خلال الأيام المقبلة ستعيد تأكيد هذه الثقة".

وقال المسؤول إن الموضوعات الأخرى التي من المحتمل طرحها هي مستقبل اتفاقات إبراهام، وصفقات التطبيع التي تم التوصل إليها بين إسرائيل وأربع دول عربية، والمفاوضات مع إيران بشأن برنامجها النووي، والأزمة الإنسانية في سوريا.

وتعتبر الأردن حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، كونها تلعب دور الوسيط والمروج للسياسات الأميركية في المنطقة.

(م ش)