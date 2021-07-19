قسد تعتقل مرتزقين أحدهم مهرب لأسر داعش إلى مناطق الاحتلال التركي

ووفق المعلومات التي نشرها المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، فإن عمليات اعتقال المرتزقة جاءت في إطار العمليات الهادفة لوقف عمليات التهريب في المنطقة وتثبيت الأمن والاستقرار ووقف نشاط الخلايا الإرهابية.

المركز الإعلامي أشار إلى أن الوحدات الخاصة في قوات سوريا الديمقراطية وبدعم من التحالف الدولي نفذت عمليتين في منطقة الصاوي الواقعة جنوب مخيم الهول في الريف الشرقي للحسكة، والأخرى في منطقة الحويجة بريف بلدة صور ضمن الريف الشمالي لدير الزور.

وأسفرت العملية الأولى بحسب المركز الإعلامي، عن اعتقال مسؤول شبكة لتهريب أسر عناصر وقادة داعش الموجودة داخل المخيم، والمسؤول عن نقلهم إلى المناطق المحتلة من قبل تركيا ومرتزقة الجيش الوطني المدعوم منها، وله اتصالات مع قيادات في تنظيم داعش الإرهابي، وتمت مصادرة أسلحة ومستندات كانت بحوزته.

وعن العملية الثانية في ريف دير الزور الشمالي، أكد المركز أنها أدت إلى اعتقال عضو في خلية لداعش، شارك في تنفيذ هجمات وتفجيرات استهدفت حواجز قوى الأمن الداخلي، والتخطيط لتنفيذ الاغتيالات والترويج لداعش وتحريض السكان، بهدف زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وخلال العملية صادرت الوحدات الخاصة أسلحة ومعدات كانت بحوزته بالإضافة لزي عسكري استخدم في الهجمات.

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