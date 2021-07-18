تخريج دورة جديدة لقوات الدفاع الذاتي في منبج

وأنهت "أكاديمية الشهيد سركفت آزاد" دورتها التدريبية الـ 11 لقوات الدفاع الذاتي، بحضور قيادة المكاتب في منبج والطبقة وكوباني، بالإضافة إلى ذوي المقاتلين.

وحملت الدورة اسم الشهيد "شرفان قامشلو"، واستمرت 46 يوماً، بمشاركة 214 مقاتلاً من قوات الدفاع الذاتي من مختلف مناطق شمال وشرق سوريا، وتلقّى المتدربون خلال الدورة دروساً فكرية وعسكرية وسياسية.

وبدأت مراسم التخريج بعرض عسكري قدمه المقاتلون، بالتزامن مع وقوف الحضور دقيقة صمت استذكاراً للشهداء، ثم ألقى القيادي في أكاديميات قوات الدفاع الذاتي، إبراهيم صوفي، كلمة بارك فيها تخريج الدورة على المتدربين.

وتطرق القيادي ابراهيم في حديثه إلى ذكرى ثورة 19 تموز التي انطلقت عام 2012، وقال: "بدأت ثورة شمال وشرق سوريا من مدينة كوباني وصولاً إلى ديرك، اليوم نمشي على خطا ومكتسبات هذه الثورة، وضمن هذه الثورة قدمنا أكثر من 12 ألف شهيد و25 ألف جريح".

كما ألقى الشيخ إبراهيم محمد البري وهو أحد وجهاء العشائر في ناحية صرين، كلمة قال فيها إن "قواتنا سطرت البطولات والانتصارات في دحر الإرهاب حيث يشهد لها العالم أجمع".

وناشد الشيخ إبراهيم جميع الدول الداعية إلى السلام العمل بجد وإخلاص على حل الأزمة السورية سلمياً، "نحن في سوريا دعاة سلام وليس دعاة حروب".

واختتمت المراسم بأداء المتخرجين القسم العسكري والعهد بالحفاظ على مكتسبات الثورة وحماية حقوق المرأة.

ويذكر أن الشهيد شرفان قامشلو استشهد أثناء أداء واجبه العسكري في مدينة قامشلو.

(س ع/ج)

ANHA